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群馬県のニュース

創建80周年で「ハッピ手ぬぐい」　ながめアピールに 

更新日時：2017年6月16日(金) AM 11:00
　群馬県みどり市大間々町のながめ余興場の保存と利活用に取り組むＮＰＯ法人「ながめ黒子の会」（小屋雅義黒子頭）は、余興場創建80周年と改修20周年を記念した「ハッピ手ぬぐい」＝写真＝の販売を始めた。
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