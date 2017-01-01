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ブルーベリー甘いね 組合開園式で園児摘み取り 沼田
更新日時：2017年7月7日(金) AM 06:00
群馬県沼田市ブルーベリー組合（金井秀行組合長）は６日、同市薄根町の「ブルーベリーファーム雅園」でシーズン到来を祝う開園式を開いた。
近くの熊の子保育園（宮田文子園長）の園児19人を招待、園児たちが採れたての味を楽しんだ＝
写真
。
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