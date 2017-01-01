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群馬県のニュース

１～９月の遭難　昨年１年間を上回る　残雪で事故多発 

更新日時：2017年10月3日(火) AM 11:00
　今年１～９月に群馬県内で発生した山岳遭難は前年比28件増の84件、遭難者数は30人増の93人で、昨年１年間（77件87人）を上回ったことが２日、県警のまとめで分かった。

　死者は２人減の７人だった。秋の行楽シーズンに向けて、県警は危険箇所を点検整備したり登山者への現地指導などで注意を促す。
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