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群馬県のニュース

ＣＯ中毒か男性重体　渋川　トンネルで作業中 

更新日時：2017年10月21日(土) AM 06:00
　20日午後５時半ごろ、群馬県渋川市北橘町真壁の天狗岩用水取水トンネル内で清掃作業をしていた作業員が意識もうろうとしていると、関係者から１１９番通報があった。

　男性３人が病院に搬送され、沼田市の土木作業員の男性（68）が意識不明の重体。吉岡町の男性会社員（50）と安中市の土木作業員の男性（73）は軽症だった。
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