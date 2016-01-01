文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

懐かしの名車群馬駆け抜ける　軽井沢発着のラリーレース 

更新日時：2016年11月6日(日) AM 11:00
　クラシックカーのラリーレース「第17回コッパ・デッレ・アウトストリケ」（実行委員会主催）が５日、長野県軽井沢町のホテルを発着点に始まり、コースとなった秋の上州路を懐かしの名車64台が走り抜けた＝写真。

　６日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ