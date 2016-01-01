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群馬県のニュース

100人の「第九」　高らかに　伊勢崎 

更新日時：2016年12月13日(火) AM 11:00
　伊勢崎第九を歌う会（尾内本典会長）の第27回演奏会が11日、伊勢崎市文化会館で開かれた。

　会員ら約100人がベートーベン作曲の交響曲第９番を高らかに歌い上げた＝写真。
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