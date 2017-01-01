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群馬県のニュース

１人で応募 可能に　ぐんまプログラミングアワード 

更新日時：2017年1月2日(月) AM 06:00
　プログラミング力のコンテスト「ぐんまプログラミングアワード（ＧＰＡ）2017」の実行委員会は、キッズ、テクニカル両部門の応募条件を１人でもできるように変更した。

　エントリーは１月10日まで、公式ウエブサイト（https://www.gp-award.jp）で受け付ける。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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