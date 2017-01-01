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群馬県のニュース

わ鉄脱線車両　駅にけん引　運転再開急ぐ 

更新日時：2017年5月25日(木) AM 06:00
　群馬県のわたらせ渓谷鉄道 花輪―水沼間で発生した検査用車両の脱線事故を受け、わ鉄は25日に大間々―間藤間の軌道を緊急点検することを決めた。

　運転再開は早くても27日になる見通し。再開するまで同区間でバスによる代行輸送を行う予定。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

脱線した車両をつり上げる作業

 

 

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