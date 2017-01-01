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群馬県のニュース

【お知らせ】前橋育英、健大高崎４回戦　高校野球群馬大会「じょうもばいる」で速報 

更新日時：2017年7月21日(金) AM 08:00
　高校野球群馬大会は21日から４回戦。前橋育英、健大高崎は各球場の第１試合に登場です。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」(課金制、月額300円＋税）で全試合、得点シーンなどの経過を速報しています。

　※スマートフォン、タブレット（ドコモ、au、ソフトバンク、Yモバイル）でトップページより「全国高校野球選手権群馬大会速報」にお進みください（ＰＣからはNEWSmart案内ページにリンクします）。

　勝ち上がり表はこちら。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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