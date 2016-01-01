文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

群馬大　桐生市内で自動運転実証実験　来月から 

更新日時：2016年9月13日(火) AM 11:00
　自動運転車の研究開発に取り組んでいる群馬大は12日、開発した自動走行システムの実証実験を来月15日に群馬県桐生市内の公道で始めると発表した。

　約４年半かけて、歩行者や障害物を正しく検知するか確認するほか、システムの運用に必要な街路樹や縁石といった地図にはないデータを収集する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ

群馬県のニュース　週間ランキング

  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます