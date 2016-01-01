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群馬県のニュース

華やか天平行列　　上野国分寺まつり 

更新日時：2016年10月24日(月) AM 06:00
　古代東国文化の中心地として栄えた歴史を伝える「第７回上野国分寺まつり」が23日、前橋市と高崎市にまたがる国史跡「上野国分寺跡」で開かれた。

　８世紀ごろの天平文化に基づき、奈良時代の宮廷衣装をまとった子どもから大人まで約２００人が華やかに練り歩いた＝写真。

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