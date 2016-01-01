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群馬県のニュース

鍛えたのどで「募金お願いします！」　太田高応援団 

更新日時：2016年12月14日(水) AM 06:00
　群馬県立太田高校の応援団委員会（富沢拓也団長）は13日、東武太田駅で歳末に合わせた募金活動を行った。

　２年生３人とＯＢの３年生１人が鍛えたのどを生かし、「よろしくお願いします」と声を張り上げて協力を呼び掛けた。14日も行う。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

募金活動をする太田高応援団

 

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