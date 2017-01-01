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群馬県のニュース

しののめ信金「振り込め」対策実る　68歳男性被害免れ 

更新日時：2017年1月21日(土) AM 11:00
　県警は20日、しののめ信用金庫（富岡市）が振り込め詐欺対策として導入した、キャッシュカードの振込限度額の引き下げにより、市内の男性（68）が被害を免れたと発表した。

　金融機関のこうした取り組みで、被害防止が確認されたのは県内で初めて。

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