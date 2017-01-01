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群馬県のニュース

虐待の事実を認定へ　老人ホーム暴行で渋川市 

更新日時：2017年1月28日(土) AM 11:00
　群馬県渋川市の有料老人ホーム「グランドホームベルジ南渋川」の入所者暴行事件で、同市は27日、専門家を交えて虐待の有無を判断する会議を市役所で開き、虐待と認定する方針を決めた。

　来週にも正式に認定した上で、再発防止に向けた「業務改善計画書」を仕上げるよう施設側に求める。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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