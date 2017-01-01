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群馬県のニュース

県立病院　赤字2.8億円　経費、退職金が増加 

更新日時：2017年6月13日(火) AM 11:00
　群馬県病院局は、県立４病院（心臓血管、がん、精神医療、小児医療各センター）と統括する病院局総務課の2016年度決算（速報）を発表した。

　純損益は２億8100万円の赤字で、17年度までに黒字化を目指す第３次県立病院改革プランの16年度目標値（9000万円の赤字）に届かなかった。
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