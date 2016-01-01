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群馬県のニュース

冬本番へ庭木に備え　川場・吉祥寺で雪つり 

更新日時：2016年12月7日(水) AM 06:00
　積雪から枝を守る「雪つり」が、群馬県川場村門前の吉祥寺（村上英行住職）の８本の松に施された。

　放射状に広がる縄が日差しを受けて輝き、観光客の目を楽しませている＝写真。


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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