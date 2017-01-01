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群馬県のニュース

感染症の拡大防げ　保育園職員が手洗い学ぶ　藤岡 

更新日時：2017年1月12日(木) AM 11:00
　ノロウイルスなどによる感染症を予防しようと、群馬県藤岡市森の小野保育園は11日、手洗い講習会を開いた。

同園とおにし保育園の職員計10人が、感染予防における手洗いの必要性や正しい手洗いの方法を学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

手洗いを学ぶ保育園職員

 

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