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群馬県のニュース

【速報】前橋で黄砂を観測 

更新日時：2017年5月7日(日) AM 07:00
　気象庁の黄砂情報実況図によると、前橋で黄砂が観測された。中国大陸から東に舞った黄砂の影響により、ところによっては視界が10キロ未満になっている地点がある。

　前橋地方気象台は６日夕、黄砂に関する県気象情報第１号を発表、同日夜から７日朝にかけ黄砂の観測を予報していた。屋外で洗濯物などに付着するなどの影響が予想されるとしている。
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