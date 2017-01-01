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群馬県のニュース

≪眞子さま婚約へ≫群馬県民から祝福　「幸せな人生を」 

更新日時：2017年5月17日(水) AM 06:00
　「おめでたい」「ぜひ幸せな家庭を」－。

　秋篠宮家の長女、眞子さま(25)が大学の同級生の小室圭さん(25)と婚約されることが明らかになった16日、群馬県民から祝福の声が上がった。
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