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群馬県のニュース

放射性銅を大量製造　がん診断・治療に応用　高崎量子研 

更新日時：2016年12月29日(木) AM 11:00
　群馬県高崎市に研究拠点がある国立研究開発法人・量子科学技術研究開発機構（千葉市）と千代田テクノル（東京）は28日、がんの診断や治療への応用が期待される放射性銅67（Cu―67）を大量製造する技術を開発したと発表した。

　同日、日本物理学会の英文誌ウエブ版に公開された。
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