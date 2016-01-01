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放射性銅を大量製造 がん診断・治療に応用 高崎量子研
更新日時：2016年12月29日(木) AM 11:00
群馬県高崎市に研究拠点がある国立研究開発法人・量子科学技術研究開発機構（千葉市）と千代田テクノル（東京）は28日、がんの診断や治療への応用が期待される放射性銅67（Cu―67）を大量製造する技術を開発したと発表した。
同日、日本物理学会の英文誌ウエブ版に公開された。
※詳しくは
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