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群馬県のニュース

手作りリンク スイスイ　東吾妻・坂上小でスケート教室 

更新日時：2017年1月13日(金) AM 06:00
　群馬県の東吾妻坂上小（中沢雅紀校長）のスケート教室が12日、東吾妻町本宿の温川キャンプ場に手作りされたリンクで始まった。

　冬場の体力づくりとして体育の授業で取り組んでおり、初日は１～６年まで57人の児童が氷上の感触を楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

スケート教室を楽しむ児童

 

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