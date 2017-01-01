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群馬県のニュース

織都の地形、建物探る　東京の民間団体がツアー 

更新日時：2017年7月9日(日) AM 11:00
　東京スリバチ学会主催の地域見学会「灼熱（しゃくねつ）のグンマー２０１７　桐生は日本の…」が８日、桐生市の中心市街地で開かれた。

　地形や歴史文化に興味を持つ60人が、猛暑日となった市内を巡り歩き、建物や遺構を見学した＝写真。
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