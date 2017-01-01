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群馬県のニュース

桐生の路地裏 名店見つけた　浴衣やアロハで80人探検 

更新日時：2017年7月21日(金) AM 06:00
　群馬県桐生市の隠れた名店を巡るイベント「路地裏探検隊」が20日夜、中心市街地で行われた。80人が６グループに分かれて日本料理店など３軒で軽く飲食し、各店の雰囲気を味わった。

　「夏らしい服装で参加を」との主催者の呼び掛けに応じて、浴衣や甚平、アロハシャツ姿が目立った＝写真
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