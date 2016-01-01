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だるま市中心街で １月上旬で調整 少林山と別開催
更新日時：2016年9月9日(金) AM 11:00
群馬県高崎市内のだるま生産者らでつくる県達磨製造協同組合が、少林山達磨寺（同市鼻高町）が主催する「七草大祭だるま市」（１月６、７の両日）に出店せず、新たなだるま市を来年１月上旬に中心市街地で開催する方向で調整していることが８日、分かった。
※詳しくは
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