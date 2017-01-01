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群馬県のニュース

1600人が野菜畑を快走　昭和・河岸段丘マラソン 

更新日時：2017年5月29日(月) AM 11:00
　野菜畑の中などを駆け抜ける「第３回やさい王国昭和村　河岸段丘ハーフマラソン」が28日、村総合運動公園を主会場に開かれた。

　群馬県内外から集まったランナー約1600人が快晴の下、河岸段丘や山々の風景を楽しみながら快走した＝写真。
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