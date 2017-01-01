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群馬県のニュース

交通ルール 守ろうね　ＪＡ共済が園児とミュージカル　 

更新日時：2017年10月20日(金) AM 06:00
　ＪＡ共済の交通安全ミュージカル「魔法園児マモルワタル」の公演が19日、群馬県の伊勢崎市文化会館で行われた。市内４幼稚園の園児257人が参加し、横断歩道の渡り方などの交通ルールを楽しみながら学んだ。

　園児がステージに上がり、一緒に横断歩道の渡り方を実践した＝写真
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