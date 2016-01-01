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「漢字」美に迫る　中国一級文物など100点　来年８月　高崎 

更新日時：2016年9月21日(水) AM 11:00
　来年８月20日～９月10日に群馬県高崎市の高崎シティギャラリーで開かれる特別展「漢字三千年」の記者発表会が20日、東京都内で開かれた。

　世界初公開となる、文字が刻まれた兵馬俑（よう）をはじめ、中国の国宝に当たる国家一級文物約20点を含む約100点が展示されることなどが公表された。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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