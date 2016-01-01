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群馬県のニュース

黄色に染まるイチョウの大木 川場・吉祥寺 

更新日時：2016年11月1日(火) AM 06:00
　吉祥寺（群馬県川場村門前、村上英行住職）の樹齢約２００年のイチョウの大木が鮮やかな黄色に染まり、観光客がかやぶき屋根の釈迦堂と調和を楽しんでいる＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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