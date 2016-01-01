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群馬県のニュース

ぐんまマラソン事前講習会　救護ボランティアＡＥＤ使用法学ぶ 

更新日時：2016年11月2日(水) AM 11:00
　第26回ぐんまマラソン（県、前橋市、高崎市、群馬陸上競技協会、上毛新聞社主催）の救護ボランティアの事前講習会が１日、前橋市内で開かれ、85人が救命措置や救護活動の注意点を学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

救命措置を学んだ参加者

 

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