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群馬県のニュース

コンニャクイモ29・8キロで横綱　神流の三木さん作 

更新日時：2016年11月22日(火) AM 06:00
　コンニャクイモの大きさを競うコンテスト「群馬のこんにゃくは日本一だんべ！」が21日、群馬県前橋市亀里町のＪＡ全農ぐんま花木流通センターで行われた。

　神流町の三木俊夫さんが育てたコンニャクイモが最高賞の横綱に選ばれた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

横綱に選ばれたコンニャクイモ

 

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