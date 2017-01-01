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群馬県のニュース

【速報】ＪＲ吾妻線　大雨で一部区間運転見合わせ 

更新日時：2017年7月22日(土) PM 06:00
　ＪＲ東日本高崎支社によると、22日午後５時50分ごろ、ＪＲ岩島駅周辺で発生した大雨のため、吾妻線の中の上―長野原草津口駅間で、上下線の運転を同時刻から見合わせている。
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