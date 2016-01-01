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群馬県のニュース

Ｅ型肝炎が最多13人　「生食避け加熱」注意呼び掛け 

更新日時：2016年8月29日(月) AM 06:00
　ウイルス性の急性肝炎であるＥ型肝炎の患者数が今年、群馬県内で急増している。

　７月末までの報告数は13人で、既に昨年１年間の12人を上回り、統計を取り始めた2003年以降で最多となった。

　妊婦や高齢者が発症すると重症化する恐れがあり、県感染制御センターは注意を促している。
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