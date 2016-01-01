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群馬県のニュース

事故から県民守ろう　秋の交通安全運動始まる 

更新日時：2016年9月22日(木) AM 11:00
　「自転車も人も守ろう交通ルール」をスローガンに、秋の全国交通安全運動が21日始まった。

　30日までの期間中、県警は催しなどを通じて事故防止を呼び掛ける。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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