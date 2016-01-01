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群馬県のニュース

「会社の担い手に」　県内企業で内定式 

更新日時：2016年10月2日(日) AM 06:00
　来春入社予定の学生に対する採用内定が１日、正式に解禁され、小売りや製造など複数の県内企業が内定式を開いた。

　今年は人手不足を背景に採用意欲が高く、内定式後も採用活動を続ける企業が多そうだ。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

真剣な表情で内定式に臨む学生

 

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