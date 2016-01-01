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「会社の担い手に」 県内企業で内定式
更新日時：2016年10月2日(日) AM 06:00
来春入社予定の学生に対する採用内定が１日、正式に解禁され、小売りや製造など複数の県内企業が内定式を開いた。
今年は人手不足を背景に採用意欲が高く、内定式後も採用活動を続ける企業が多そうだ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
真剣な表情で内定式に臨む学生
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