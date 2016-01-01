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群馬県のニュース

印鑑証明「性別」廃止　住民票は選択可能　来年４月から　安中 

更新日時：2016年12月22日(木) AM 11:00
　性的少数者（ＬＧＢＴ）への配慮から、群馬県安中市は21日、来年４月から印鑑登録証明書の性別欄をなくし、住民票記載事項証明書は性別表記の有無を選べるようにすると発表した。

　それぞれの電算システムを改修する。いずれの様式も自治体の裁量に任されていることから、市民サービスの一環として変更を決めた。
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