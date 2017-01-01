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群馬県のニュース

片山真理さんの特別展示始まる　近代美術館 

更新日時：2017年1月22日(日) AM 11:00
　義足を題材にした作品などを手掛けるアーティストの片山真理さん（29）＝太田市＝の特別展示「帰途」が21日、高崎市綿貫町の県立近代美術館で始まった。

　昨年の瀬戸内国際芸術祭２０１６（香川県）で発表した立体作品や、新作のセルフポートレートなど13点を含めた38点を紹介している＝写真。３月20日まで。
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