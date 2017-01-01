文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

残雪映えるカタクリ　みなかみ・谷川岳天神平 

更新日時：2017年5月24日(水) AM 06:00
　群馬県みなかみ町の天神平スキー場で、遅い春の訪れを告げるカタクリの花が見頃を迎えた。雪解けのゲレンデで薄紫の花びらが高原の風に揺れている＝写真


　【お知らせ】アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと動画を見ることができます。この機会にお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ