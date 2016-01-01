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群馬県のニュース

国内最大級のコメ品評会で本県の３人が主要部門「金賞」 

更新日時：2016年12月10日(土) AM 11:00
　国内最大級のコメ品評会「第18回米・食味分析鑑定コンクール国際大会」（３～４日、熊本県）のメインとなる国際総合部門で、最高賞・金賞（15点）に、本県の生産者が出品した３点が選ばれた。

　同部門の金賞受賞者を都道府県別にみると、３点は岐阜県と並んで最多。ほかの部門でも金賞を計３点獲得した。
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