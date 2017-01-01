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群馬県のニュース

町の課題を鋭く質問　邑楽　中学生が一日議会 

更新日時：2017年7月27日(木) AM 06:00
　群馬県の邑楽町内の中学３年生が一般質問する一日子ども議会が26日、町議場で開かれた。

　16人の“議員”が町有施設や安全なまちづくりなどについて鋭い質問をぶつけた＝写真
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