文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

ヒマワリのじゅうたん　みどり・笠懸町 

更新日時：2017年10月4日(水) AM 06:00
　群馬県みどり市笠懸町鹿の吹上地区のヒマワリが見頃を迎え、一面に黄色いじゅうたんが広がっている＝写真。６～９日に「ひまわりの花畑まつり」が開かれ、ステージ発表や物産品の販売などが行われる。

　午前９時～午後４時（最終日は同３時）。問い合わせは市観光課（電話0277-76-1270）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ