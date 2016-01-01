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群馬県のニュース

県コンベンションビューロー15日設立　観光情報も積極発信 

更新日時：2016年8月26日(金) AM 10:00
　高崎競馬場跡地のコンベンション施設整備に関連し、県は25日の県議会総務企画常任委員会で、全35市町村が参加する任意団体「県コンベンションビューロー」を９月15日に設立することを報告した。
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