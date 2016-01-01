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群馬県のニュース

戸籍の「台湾」表記認めて　伊勢崎市議会が意見書案可決 

更新日時：2016年10月1日(土) AM 06:00
　群馬県伊勢崎市議会は30日の本会議で、日本に帰化したり、日本人と結婚した台湾出身者の戸籍などの国籍、出生地表記を、現状の「中国」から「台湾」に改めるよう政府に求める議員提出の意見書案を賛成多数で可決した。
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