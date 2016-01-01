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群馬県のニュース

秋風にそよぐコスモス　藤岡・下栗須で見頃 

更新日時：2016年10月28日(金) AM 06:00
　群馬県藤岡市下栗須の遊休農地に住民が植えたコスモスが見頃を迎え、ピンクや白のかれんな花が秋風にそよいでいる＝写真。

　畑は藤岡中央高の東側で、上越新幹線の高架の南。
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