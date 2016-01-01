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群馬県のニュース

戦国の合戦絵巻　再現　高崎・箕輪城まつり 

更新日時：2016年10月31日(月) AM 06:00
　第14回箕輪城まつり（同実行委など主催）が30日、群馬県高崎市箕郷町の国指定史跡「箕輪城跡」で開かれた。

　甲冑（かっちゅう）や陣羽織を身に着けた子どもから大人まで約３８０人が戦国時代の合戦の様子を再現した。
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