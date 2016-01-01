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群馬県のニュース

12日、「かかあ天下」イベント　織物と街づくり　桐生 

更新日時：2016年11月11日(金) AM 11:00
　織物にまつわる群馬県桐生市内の建物群が日本遺産に認定されたことを記念したイベント「かかあ天下―ぐんまの絹物語―ｉｎ桐生」が12日、同市本町のあーとほーる鉾座を主会場に開かれる。

　街づくりをテーマにした講演とパネルディスカッションをはじめ、スタンプラリー、俳句の吟行会などを行う。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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