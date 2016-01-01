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群馬県のニュース

夢の世界を音楽で体感　ディズニー・オン・クラシック 

更新日時：2016年11月26日(土) AM 06:00
　ディズニーの世界を音楽で表現する「ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会」（上毛新聞社など主催）が25日、前橋市のベイシア文化ホールで開かれた。

　プロのオーケストラとボーカリストが生み出す迫力の音楽が大勢の来場者を魅了した＝写真。
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