文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
１区に尾身朝子氏推薦を確認 前橋で支援集会
更新日時：2016年12月6日(火) AM 06:00
自民党の尾身朝子衆院議員（比例北関東）の支援集会が５日夜、前橋市内で開かれた。
党県連会長の山本一太参院議員や群馬１区を地盤とする同党県議ら約800人が集まり、次期衆院選で１区現職の佐田玄一郎氏に替わり、尾身氏を公認候補として党本部に推薦するとした県連の決定を改めて確認し、決議した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
ゆかりの作家 織りなす「美」 高崎
１区に尾身朝子氏推薦を確認 前橋で支援集会
渡良瀬遊水、芳ケ平湿地 自然学習の舞台に 県など検討
上野投手が高崎署の一日署長 交通安全呼び掛ける
書く楽しさ知って 前橋の郵便局が小学校に年賀はがき
伊勢崎銘仙「併用絣」 お披露目会で鮮やかに復活
島袋（育英）スピードで世界へ なでしこ ＩＮＡＣ入団
ペガサス「日本一」報告会 連覇に向け気合 高崎
群馬県のニュース 週間ランキング
太田市が公認キャンプ地 断念 19年･･･
市税収入もし減ったら… 給与 同じ･･･
成長の鍵握るＩＣＴ 前総務事務次･･･
全国高校ラグビー県予選 農二復活･･･
ソフトテニスアジア選手権 高崎出･･･
科学の甲子園ジュニア 群馬県勢初･･･
議長きょう辞職願 高崎市議会政活･･･
群馬県産食材で機内食 12月から全日･･･
群馬イノベーションアワード 最高･･･
ペガサス日本一 初の快挙 喜びに･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信