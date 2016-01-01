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群馬県のニュース

１区に尾身朝子氏推薦を確認　前橋で支援集会 

更新日時：2016年12月6日(火) AM 06:00
　自民党の尾身朝子衆院議員（比例北関東）の支援集会が５日夜、前橋市内で開かれた。

　党県連会長の山本一太参院議員や群馬１区を地盤とする同党県議ら約800人が集まり、次期衆院選で１区現職の佐田玄一郎氏に替わり、尾身氏を公認候補として党本部に推薦するとした県連の決定を改めて確認し、決議した。
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