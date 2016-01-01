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群馬県のニュース

カワウ対策奏功　射撃で５１８羽捕獲　高津戸ダムは半減 

更新日時：2017年1月4日(水) AM 11:00
　カワウによる漁業被害が問題となる中、県が本年度から導入した銃器を使う捕獲活動「シャープシューティング」が成果を上げている。

　12月末現在で５１８羽を捕獲し、みどり市の高津戸ダムでは実施前から個体数が半減した。
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