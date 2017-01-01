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４月投開票の太田市長選は自主投票 民進党県総支部
更新日時：2017年1月31日(火) AM 06:00
任期満了に伴う群馬県の太田市長選（４月２日告示、９日投開票）への対応で、民進党県総支部は30日、前橋市内で開いた常任幹事会で自主投票にすることを決めた。
記者会見した後藤克己県連幹事長は「候補者から推薦依頼がなく、総支部内でもいろいろな声があるため」と理由を説明した。
※詳しくは
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