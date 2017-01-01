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群馬県のニュース

【大雪】上越線沼田～水上間　運転見合わせ 

更新日時：2017年2月12日(日) AM 09:00
　大雪の影響でＪＲ上越線は12日午前７時57分から沼田～水上駅間の上下線で運転を見合わせている。

　水上駅以北の水上～長岡駅間の下り線の一部列車に遅れがでている。越後湯沢～水上駅間の上り線の一部列車にも遅れがでている。

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